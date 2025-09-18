Duino Aurisina Consiglio comunale approva all' unanimità il regolamento di videosorveglianza
Il Consiglio comunale di Duino Aurisina, riunito oggi, ha approvato, all’unanimità, il nuovo regolamento sulla videosorveglianza che consente il posizionamento di diverse videocamere nei punti nevralgici del territorio comunale. "L'approvazione del Regolamento – ha dichiarato il sindaco Igor. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: duino - aurisina
Latitante da quatto anni, aveva commesso furti a Milano: arrestato a Duino Aurisina
Latitante da quatto anni, aveva commesso furti a Milano: arrestato a Duino Aurisina
Ennesimo infortunio nel Tarvisiano: soccorsa cinquantenne di Duino Aurisina
Trofeo Bernetti golfo di Trieste Società Nautica Pietas Julia Comune di Duino Aurisina - Obcina Devin Nabrežina - facebook.com Vai su Facebook
DUINO AURISINA - Il 17 settembre alla Sala Biasutti ci sarà confronto tra istituzioni ed esperti che rifletteranno su sostenibilità, mobilità del futuro ed energie rinnovabili nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità. https://ilgoriziano.it/articolo/trieste-stati- - X Vai su X
Nuovo assessore nel Comune di Duino Aurisina; Alleanza per Duino-Aurisina fa il punto della situazione di metà mandato; Duino Aurisina, Tari più cara: «Colpa dei rifiuti non nostri».
Consiglio comunale di Merano approva la Giunta Zeller - Il Consiglio comunale di Merano ha approvato ieri sera la proposta della sindaca Katharina Zeller della Svp per la composizione della nuova Giunta, archiviando così definitivamente le polemiche per la ... Scrive ansa.it