Due riconoscimenti per la finanza di Acea | Dario Michi premiato agli Extel Awards
Primato italiano ed europeo per Dario Michi, Responsabile Investor Relations di ACEA S.p.A. che ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti in ambito finanziario: un premio come “Best IR Professional” in Italia per la categoria Mid Cap, agli EXTEL Italian IR Awards 2025 ( in allegato la foto apparsa ieri sulla Nasdaq Tower di Times Square New York), un secondo riconoscimento gli sarà conferito oggi a Londra come “Best IR Professional” in Europa per la categoria Utilities Small & Mid Cap. A questi successi si aggiunge il riconoscimento al team Investor Relations di ACEA composto da Daniela Bellucci, Simonetta Gabrielli, Armando Iobbi e Gian Luca Pacini, premiato come “Best IR Team” in Europa nella stessa categoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: riconoscimenti - finanza
Cerimonia di giuramento e riconoscimenti al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti. Un momento di grande solennità si è svolto presso la caserma “Finanziere Tacconelli Mario - Croce al Valor militare”, sede del Comando Provinciale della G - facebook.com Vai su Facebook
Il Financial Times celebra #Milano come nuovo hub della finanza europea. Un riconoscimento mondiale al percorso avviato nel 2016 con riforme fiscali e urbanistiche che hanno reso la città attrattiva per talenti e capitali. - X Vai su X
Due riconoscimenti per la finanza di Acea: Dario Michi premiato agli Extel Awards; Acea premiata con due riconoscimenti internazionali per l’eccellenza nel settore Investor Relations.
Due premi per la finanza di Acea. A Dario Michi gli Extel Awards - Primato italiano ed europeo per Dario Michi, Responsabile Investor Relations di ACEA S. Si legge su iltempo.it
Acea premiata con due riconoscimenti internazionali per l’eccellenza nel settore Investor Relations - Michi ha ricevuto il titolo di “Best IR Professional” in Italia nella categoria Mid Cap agli EXTEL Italian IR Awards 2025 ... Secondo affaritaliani.it