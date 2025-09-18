Due premi per la finanza di Acea A Dario Michi gli Extel Awards

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primato italiano ed europeo per Dario Michi, Responsabile Investor Relations di ACEA S.p.A. che ha ottenuto due prestigiosi riconoscimenti in ambito finanziario: un premio come “Best IR Professional” in Italia per la categoria Mid Cap, agli EXTEL Italian IR Awards 2025 ( in allegato la foto apparsa ieri sulla Nasdaq Tower di Times Square  New York), un secondo riconoscimento gli sarà conferito oggi a Londra (ieri per chi legge ndr.) come “Best IR Professional” in Europa per la categoria Utilities Small & Mid Cap. A questi successi si aggiunge il riconoscimento al team Investor Relations di ACEA composto da Daniela Bellucci, Simonetta Gabrielli, Armando Iobbi e Gian Luca Pacini, premiato come “Best IR Team” in Europa nella stessa categoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

