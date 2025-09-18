Due parti in videochiamata in un’ora | record a Bologna L’infermiere | Così ho teleguidato le mamme

Repubblica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Onofri dalla centrale operativa del Maggiore ha assistito la nascita di due neonati “precipitosi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

due parti in videochiamata in un8217ora record a bologna l8217infermiere cos236 ho teleguidato le mamme

© Repubblica.it - Due parti in videochiamata in un’ora: record a Bologna. L’infermiere: “Così ho teleguidato le mamme”

In questa notizia si parla di: parti - videochiamata

due parti videochiamata un8217oraDue parti in videochiamata in un’ora: record a Bologna. L’infermiere: “Così ho teleguidato le mamme” - Mentre le partorienti erano molto lontane una dall’altra, una a Dugliolo di Budrio e l’altra a Gallo Bolognese, nell’ampia pianura dell’hinterland, l’infermiere che ha seguito i parti era lo stesso e ... Segnala bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Due Parti Videochiamata Un8217ora