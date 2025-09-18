Due motoseghe rubate nel negozio poi la fuga | due uomini arrestati dalla Polizia

Ravennatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due uomini ritenuti responsabili del furto aggravato di due motoseghe presso un negozio.L’arresto, eseguito dagli agenti della Questura di Ravenna, è stato adottato nei confronti di due giovani di nazionalità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

