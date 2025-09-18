Due motoseghe rubate nel negozio poi la fuga | due uomini arrestati dalla Polizia
Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due uomini ritenuti responsabili del furto aggravato di due motoseghe presso un negozio.L’arresto, eseguito dagli agenti della Questura di Ravenna, è stato adottato nei confronti di due giovani di nazionalità. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: motoseghe - rubate
Leggi l'articolo - Biella: motoseghe rubate ritrovate grazie ai social #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Due motoseghe rubate nel negozio, poi la fuga: due uomini arrestati dalla Polizia; Mede, furto con spaccata in un negozio di attrezzature agricole: rubate motoseghe; Ladri scatenati nei campi a San Salvo: rubate motozappe, frese e motoseghe.
Rubano due motoseghe da un negozio: arrestati due giovani marocchini - La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato due uomini, accusati di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale della città. Riporta ravennawebtv.it
Ravenna. Rubano due motoseghe presso esercizio commerciale: arrestati dalla Polizia - Mercoledì 17 settembre la Polizia di Ravenna ha proceduto all’arresto di due uomini che si erano resi responsabili di furto aggravato presso un esercizio ... Secondo ravennanotizie.it