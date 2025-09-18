Due auto volanti si scontrano durante i test | il video dell'incidente
L’incidente ha coinvolto due prototipi di eVTOL prodotti da Xpeng Aeroht: un pilota ferito in modo lieve e un veicolo distrutto dalle fiamme. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle auto volanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
