Due auto si scontrano nella notte | donna in gravi condizioni in ospedale

Un grave incidente automobilistico si è verificato nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, lungo la Strada provinciale Runco-Gambulaga. Per cause in corso d'accertamento, infatti, due automobili si sono scontrate.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it