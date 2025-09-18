Due auto si scontrano nella notte | donna in gravi condizioni in ospedale

Ferraratoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente automobilistico si è verificato nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, lungo la Strada provinciale Runco-Gambulaga. Per cause in corso d'accertamento, infatti, due automobili si sono scontrate.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNel luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - scontrano

Schianto devastante: due auto si scontrano a 200 km/h

Incidente a Venaria Reale: si scontrano due auto e una urta una bici con una donna, che finisce sotto una vettura parcheggiata

Due auto si scontrano: grave un ragazzo di 28 anni

Due auto si scontrano nella notte: donna in gravi condizioni in ospedale; Incidente nella notte sull'Appia: si scontrano uno scooter e una Smart, gravi due giovanissimi; Boato nella notte a Pistoia, grave incidente stradale tra due auto: sei feriti nel frontale.

due auto scontrano notteNuovo attentato nella notte, in viale Nervi bomba in un condominio e due auto a fuoco - L’ordigno che ha distrutto l’ingresso delle case popolari preceduto dagli incendi delle vetture di due residenti. latinaoggi.eu scrive

due auto scontrano notteLatina, esplosione nella notte a Viale Nervi: due auto distrutte. Devastato l’ingresso di un condominio - Ordigno esploso a Viale Nervi, Latina: distrutte due auto e danneggiato l’ingresso di un condominio. Lo riporta latinaquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Due Auto Scontrano Notte