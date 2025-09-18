Dta banche contrarie a nuovi rinvii L' accordo valeva solo per due anni
Al momento le valutazioni restano sul piano politico e il dossier non è ancora arrivato ai piani tecnici del Mef. La possibile, e ulteriore, sospensione delle imposte differite (le Dta) è finita però al centro della riunione del Comitato esecutivo dell'Associazione Bancaria Italiana presieduta da Antonio Patuelli (in foto). Nella nota diffusa dopo la riunione, l'Abi ha ribadito all'unanimità «l'impegno di solidarietà biennale al bilancio dello Stato concordato lo scorso anno per il 2025 e 2026» e ha delegato il direttore generale Marco Elio Rottigni «a eventuali contatti in proposito». La legge di bilancio dello scorso anno aveva deciso un congelamento biennale delle Dta per il 2025 e per il 2026 che ha portato a 3,4 miliardi di euro di saldi positivi di finanza pubblica sul biennio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
