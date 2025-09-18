DSA a Bologna boom di casi di studenti con certificazioni di disabilità Il Comune si organizza | Un solo educatore per più casi lievi
L'amministrazione comunale di Bologna ha stanziato 2,5 milioni di euro aggiuntivi per il sostegno alla disabilità, portando il budget totale a oltre 20 milioni di euro. La decisione arriva a fronte di un significativo incremento delle certificazioni: quest'anno sono 2.102 gli alunni certificati, con un aumento di 144 unità rispetto al precedente anno scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
