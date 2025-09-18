Droni per monitorare strade ponti e ferrovie
Promuovere la collaborazione strategica nell’impiego di droni per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in Italia: questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dal Gruppo Fs Italiane e dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac). L’accordo – valido tre anni e firmato dal Chief Security Officer di Fs, Salvatore Iannicelli, e dal vicedirettore generale di Enac, Fabio Nicolai – apre la strada a una collaborazione strutturata "per rendere più sicure le reti di trasporto, prevenire i rischi e garantire la continuità del servizio in ogni condizione". Il protocollo punta a sfruttare il potenziale dei voli anche in modalità Bvlos (Beyond Visual Line of Sight) per sorvolare tratti di rete altrimenti difficili da monitorare, scansionare aree a rischio e raccogliere dati in tempo reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
