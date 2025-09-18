Dritto e Rovescio Antonio Tajani ospite di Del Debbio

Il giovedì è senza dubbio la giornata più intensa per Paolo Del Debbio: dopo l’appuntamento quotidiano con 4 di sera in access, il giornalista torna in onda, sempre su Rete 4, con Dritto e Rovescio, il suo impegno settimanale in prima serata. Anticipazioni e ospiti del 18 settembre 2025. Protagonista del nuovo serale sarà il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, atteso per un ampio confronto sulle due gravi crisi internazionali ancora aperte: da un lato l’invasione di Gaza, dall’altro la guerra di Putin, i cui droni hanno già sconfinato in Europa, alimentando la tensione e il rischio di un confronto diretto con la NATO. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio, Antonio Tajani ospite di Del Debbio

In questa notizia si parla di: dritto - rovescio

Dritto e Rovescio, Del Debbio: "Cosa vedi nel mio letto", Luxuria di sasso

Dritto e Rovescio saluta la stagione tra geopolitica e polemiche nuziali

Dritto e Rovescio: ospiti 11 settembre 2025

Dritto e rovescio. . "Quando facciamo qualcosa di bene a qualcun altro in quel momento siamo San Francesco!". Aldo Cazzullo a #drittoerovescio sulla figura di Francesco - facebook.com Vai su Facebook

Perché nelle seconde generazioni c'è una grande rabbia? Secondo l'attivista Tommaso Cacciari il problema è legato al fatto di non avere la cittadinanza italiana. #drittoerovescio - X Vai su X

Dritto e Rovescio intervista al vicepremier Antonio Tajani; Dritto e Rovescio, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: temi e ospiti. Dall'interista a Tajani tra Gaza e Ucraina all'uccisione di Kirk; Dritto e Rovescio, anticipazioni del 14 settembre: intervista a Tajani.

Dritto e Rovescio, Antonio Tajani ospite di Del Debbio - Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani. Come scrive davidemaggio.it

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 settembre 2025 - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4. Si legge su tpi.it