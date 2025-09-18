Dress code a scuola | vietati top minigonne e unghie finte

Sono diverse le novità dell’anno scolastico 20252026, a cominciare dal divieto imposto dal ministro Valditara di utilizzare gli smartphone in aula. Una misura che punta ad arginare una deriva ‘pericolosa’, che fa il paio col tentativo di limitare gli outfit ‘impropri’ utilizzati da studenti e studentesse. Quest’anno sono stati diffusi anche veri e propri depliant che spiegano con immagini i look non permessi in aula. È il caso di un istituto superiore a Taormina (Messina), dove la dirigente ha detto basta a short, minigonne, canotte e crop top, chiedendo ai ragazzi di vestirsi in modo "sobrio, decoroso e ordinato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

