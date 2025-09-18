Dovevo correre solo una gara l’esercito russo mi ha arruolato senza saperlo | il racconto di un keniano catturato dagli ucraini
Ha raccontato di essere arrivato in Russia come turista, per partecipare ad alcune gare di mezzofondo, prima di essere ingannato dal suo referente, aver firmato un modulo in cirillico ed essere stato costretto ad arruolarsi nell’esercito russo. È la storia di un keniano identificato solo come Evans, catturato dall’esercito ucraino nei pressi di Kharkiv, dopo essersi arreso. Il sito Kenyans ha riportato le sue parole: “Mi sono arruolato nell’esercito russo senza sapere di essere stato reclutato. Quando mancava un giorno al mio ritorno, l’uomo che mi aveva accolto mi ha chiesto cosa ne pensassi della Russia e io ho risposto che mi era piaciuta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
