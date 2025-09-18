Doveva essere in carcere ma era a Rancitelli | rintracciato dalla polizia

Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per una pena complessiva da scontare di 4 anni per reati inerenti gli stupefacenti, la persona e il patrimonio e a rintracciarlo sono stati gli agenti della squadra volante nel corso del servizio di controllo nel quartiere Rancitelli. Ricevi le notizie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it