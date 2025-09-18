La settima e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale di volley maschile 2025 nelle Filippine si annuncia come una corsa ad alta tensione verso gli ottavi di finale. Il cuore dell’attenzione per i colori azzurri è sulla sfida di Quezon City tra Italia e Ucraina, un vero e proprio spareggio anticipato. Gli uomini di De Giorgi, reduci dal passo falso al tie-break contro il Belgio, hanno quattro punti in classifica e non possono permettersi errori: la vittoria è l’unico obiettivo per garantirsi il passaggio del turno ed evitare una clamorosa eliminazione già alla prima fase. Il ct dovrà trovare risposte immediate dai suoi leader: Giannelli non ha ancora inciso come ci si aspettava, Romanò fatica a trovare continuità e Michieletto alterna lampi di classe a pause inaspettate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 18 settembre, programma, streaming