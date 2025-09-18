Dove vedere in tv Italia-Argentina Mondiali volley 2025 | orario ottavi programma streaming

Domenica 21 settembre (ore 09.30) si giocherà Italia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo a Manila dopo aver seriamente rischiato l’eliminazione: il ko al tie-break contro il Belgio aveva fatto tremare la nostra Nazionale, che poi è approdata alla fase a eliminazione diretta regolando l’Ucraina per 3-0. I Campioni del Mondo in carica saranno attesi da un incrocio probante, equilibrato, avvincente per provare a proseguire la propria avventura iridata. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi incroceranno la sempre temibile Albiceleste, che ha vinto contro la Francia per 3-2 e ha eliminato i Campioni Olimpiadi di Parigi 2024 dall’avventura nelle Filippine. 🔗 Leggi su Oasport.it

