Dove sono le navi della Flotilla per Gaza

La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it

Prego. Patente di abilitazione al comando di unità da diporto senza limiti dalla costa, vela e motore. Serve altro? Guardi che per sapere se dei tizi in quindici giorni invece che andare a Gaza si sono spostati da Siracusa a Portopalo non serve un navigatore, ba - X Vai su X

Sabato 4 ottobre, Book Club Navi Antiche, ore 10:00 Miraggi Edizioni presenta: ‘Io sono l’abisso’. Incontro con l’autrice ceca Lucie Faulerová e la traduttrice Laura Angeloni. #PBF2025 #LaMagiaDellaParola #Ospiti2025 - facebook.com Vai su Facebook

La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; Droni, ritardi e ostacoli non fermano la Sumud: la Flotilla verso Gaza; Global Sumud Flotilla: partite da Augusta le navi dirette a Gaza, a bordo quattro eurodeputate.

Flotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. Secondo ilmessaggero.it

Che fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo. Gli attivisti ora navigano verso Gaza - La flotta (ri)partita dalla Tunisia sta per ricongiungersi con la delegazione italiana di rada a Porto Palo. Da today.it