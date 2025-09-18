Dov’è il suo codice patente? Senza quello non può guidare di notte | ufficiale arriva il DIVIETO NOTTURNO devi avere il pass o scatta il lockdown

In arrivo il coprifuoco per i giovani guidatori una nuova misura che colpisce i neo-patentati: ecco cosa rischi Brutte notizie per molti automobilisti italiani, soprattutto per i più giovani. Alla Camera è stata presentata una proposta di legge che introduce un vero e proprio c oprifuoco per i neo-patentati e per chi non ha ancora compiuto 21 anni. Il provvedimento, se approvato, rappresenterebbe una delle restrizioni più significative mai introdotte nel Codice della Strada, con conseguenze dirette sulle abitudini di milioni di ragazzi. Il cuore della proposta è semplice: dalla mezzanotte alle cinque del mattino i giovani conducenti non potranno trasportare più di un passeggero. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

