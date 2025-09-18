Dov’è il suo codice patente? Senza quello non può guidare di notte | ufficiale arriva il DIVIETO NOTTURNO devi avere il pass o scatta il lockdown

Ilfogliettone.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo il coprifuoco per i giovani guidatori una nuova misura che colpisce i neo-patentati: ecco cosa rischi Brutte notizie per molti automobilisti italiani, soprattutto per i più giovani. Alla Camera è stata presentata una proposta di legge che introduce un vero e proprio c oprifuoco per i neo-patentati e per chi non ha ancora compiuto 21 anni. Il provvedimento, se approvato, rappresenterebbe una delle restrizioni più significative mai introdotte nel Codice della Strada, con conseguenze dirette sulle abitudini di milioni di ragazzi. Il cuore della proposta è semplice: dalla mezzanotte alle cinque del mattino i giovani conducenti non potranno trasportare più di un passeggero. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

dov8217232 il suo codice patente senza quello non pu242 guidare di notte ufficiale arriva il divieto notturno devi avere il pass o scatta il lockdown

© Ilfogliettone.it - “Dov’è il suo codice patente? Senza quello, non può guidare di notte”: ufficiale, arriva il DIVIETO NOTTURNO, devi avere il pass o scatta il lockdown

In questa notizia si parla di: codice - patente

Nuovo codice della strada, in cinque sorpresi con lo smartphone alla guida: scatta il ritiro della patente

Giallo sul codice stradale. Positivo al test antidroga gli sospendono la patente, ma l’incidente è del 2023 - Rimini, 14 gennaio 2025 – Il nuovo codice della strada inizia a far sentire i propri effetti sugli automobilisti. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Nuovo Codice della strada, mancano conducenti di autobus? Adesso la patente si può ottenere già a 18 anni - Stipendi bassi e turni di lavoro sono le principali cause della carenza di autisti per i mezzi pubblici in Italia. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Dov8217232 Suo Codice Patente