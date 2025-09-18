Douglas Costa ora rischia fino a due anni di carcere | l’indiscrezione dal Brasile sulla vicenda che riguarda l’ex Juventus

Douglas Costa rischia fino a due anni di carcere: la vicenda che vede coinvolto l’ex Juventus e l’ultima indiscrezione dal Brasile. Un nuovo, gravissimo capitolo si aggiunge alle turbolente vicende extra-campo di Douglas Costa. L’ex fuoriclasse della Juventus, dopo la rescissione del contratto con il Sydney FC, rischia ora fino a due anni di carcere in Brasile. Come riportato dal portale Globoesporte, l’accusa è, ancora una volta, quella di mancato pagamento degli alimenti all’ex moglie. Un debito da 78mila euro e il rischio carcere. La situazione dell’esterno brasiliano, classe 1990, si è aggravata nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

