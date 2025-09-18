Douglas Costa nei guai in Brasile hanno disposto l’arresto dell’ex Juve

Il calciatore ha problemi con i mancati pagamenti degli alimenti e il Sidney ha risolto il suo contratto.

