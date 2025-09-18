Douglas Costa nei guai in Brasile hanno disposto l’arresto dell’ex Juve

18 set 2025

Il calciatore ha problemi con i mancati pagamenti degli alimenti e il Sidney ha risolto il suo contratto. 🔗 Leggi su Golssip.it

douglas costa nei guai in brasile hanno disposto l8217arresto dell8217ex juve

Douglas Costa nei guai, in Brasile hanno disposto l'arresto dell'ex Juve

Guai in vista per Douglas Costa: mandato d'arresto in Brasile per l'ex giocatore della Juventus; Mandato d'arresto per l'ex Juve Douglas Costa. Il Sydney rescinde il contratto; Guai per l'ex Juve Douglas Costa: arrestato in Brasile, il Sidney rescinde il contratto.

douglas costa guai brasile"Mandato d'arresto per Douglas Costa", l'ex Juve nei guai: cosa ha deciso il Tribunale - Brutto momento per il brasiliano, che è stato scaricato dal Sydney dopo essere finito al centro di un caso giudiziario nel suo Paese ... tuttosport.com scrive

douglas costa guai brasileDouglas Costa arrestato in Brasile per un debito da 80mila euro: licenziato in tronco dal Sydney FC - Douglas Costa è stato arrestato in Brasile e non potrà tornare a giocare in Australia: cosa è successo all'ex Juventus che adesso è senza squadra ... Lo riporta fanpage.it

