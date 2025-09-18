Douglas Costa mandato d’arresto in Brasile Il Sydney rescinde contratto

(Adnkronos) – Mandato d'arresto per Douglas Costa. L'ex attaccante della Juventus ha rescisso il suo contratto con il Sydney Fc a causa di problemi legali che lo stanno trattenendo in Brasile, non permettendogli quindi di ritornare in Australia. Secondo i media brasiliani, il calciatore sarebbe stato arrestato per debiti legati al mantenimento dei figli e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: douglas - costa

