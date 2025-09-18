Douglas Costa arrestato in Brasile per un debito da 80mila euro | licenziato in tronco dal Sydney FC

Douglas Costa è stato arrestato in Brasile e non potrà tornare a giocare in Australia: cosa è successo all'ex Juventus che adesso è senza squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

