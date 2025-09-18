Doppia Regata del Conero Gara in mare eventi a terra Oltre duecento le barche | Puntiamo a 1500 persone

Si accendono i riflettori sulla ventiseiesima Regata del Conero che da oggi a domenica animerà Marina Dorica e il mare di Ancona tra sport e altri appuntamenti. L’evento si arricchisce con due regate, la prima a invito, sposando il festival Adriatico Mediterraneo con spettacoli e concerti nella piazzetta del porto turistico. "La Regata del Conero conferma, anno dopo anno, quanto lo sport e il turismo siano leve strategiche per la crescita della nostra città" spiega l’assessore Daniele Berardinelli. La Regata, infatti, è inserita nel circuito Go to Barcolana insieme agli appuntamenti di Manfredonia, Pescara e Ravenna che porteranno molti partecipanti a sfidarsi a ottobre nel mare di Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

