Si accendono i riflettori sulla ventiseiesima Regata del Conero che da oggi a domenica animerà Marina Dorica e il mare di Ancona tra sport e altri appuntamenti. L’evento si arricchisce con due regate, la prima a invito, sposando il festival Adriatico Mediterraneo con spettacoli e concerti nella piazzetta del porto turistico. "La Regata del Conero conferma, anno dopo anno, quanto lo sport e il turismo siano leve strategiche per la crescita della nostra città" spiega l’assessore Daniele Berardinelli. La Regata, infatti, è inserita nel circuito Go to Barcolana insieme agli appuntamenti di Manfredonia, Pescara e Ravenna che porteranno molti partecipanti a sfidarsi a ottobre nel mare di Trieste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppia Regata del Conero. Gara in mare, eventi a terra. Oltre duecento le barche: "Puntiamo a 1500 persone"