doppia curva a tre mesi dalla condanna si pente pure ferdico

A tre mesi esatti dalle condanne del processo Doppia Curva che hanno decapitato le tifoserie di Inter e Milan arriva un altro pentimento. Dopo il capo ultrà nerazzurro Andrea Beretta, condannato a 10 anni anche per l'omicidio del rampollo di 'ndrangheta Antonio Bellocco di ormai un anno fa, almeno da maggio il suo braccio destro Mario Ferdico (che di anni se n'è presi otto) starebbe collaborando con i magistrati. Secondo un verbale reso noto ieri, davanti al pm di Cremona Francesco Messina il tifoso 40enne si sarebbe attribuito una rapina a mano armata da 120mila euro del 2022, organizzata qualche giorno prima per raggranellare i soldi e comprare cocaina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

