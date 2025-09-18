«Siamo usciti da lì come siamo entrati». Basterebbe questa frase pronunciata da uno dei dirigenti del Partito socialista (Ps) presenti ieri a Matignon per fotografare la situazione di stallo politico-istituzionale in cui si trova il nuovo primo ministro francese, Sébastien Lecornu, alle prese con il rebus di governo più intricato degli ultimi anni e con l’urgenza di presentare un piano di bilancio per il 2026 entro il 15 ottobre. Ricevuti per quasi un’ora mezza, il primo segretario Olivier Faure, i capigruppo dei deputati e dei senatori socialisti, Boris Vallaud e Patrick Kanner, e la sindaca di Nantes Johanna Rolland, sono usciti dal colloquio con la sensazione di aver parlato molto, ma senza ottenere risposte chiare sulla politica che il capo del governo intende condurre: insomma di aver perso tempo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dopo una settimana il neopremier è in crisi