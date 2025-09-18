Dopo l’omicidio di Kirk Trump designa Antifa come organizzazione terroristica

Sull’onda emotiva dell’omicidio dell’influencer conservatore Charlie Kirk, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato sulla piattaforma TruthSocial che intende designare “Antifa, come una “grande organizzazione terroristica”. L’annuncio è stato fatto tramite un post sui social media poco prima dell’1:30 di giovedì, ora locale, mentre Trump si trova in visita di Stato nel Regno Unito. Nel post, il presidente ha definito Antifa un “DISASTRO RADICALE DI SINISTRA, MALATO E PERICOLOSO” e ha aggiunto che raccomanderà “fortemente” di indagare sui finanziatori del movimento. La misura di Trump contro Antifa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dopo l’omicidio di Kirk, Trump designa “Antifa” come “organizzazione terroristica”

Omicidio Di Veroli, dopo 31 anni riaperte le indagini. Verranno analizzati alcuni reperti

Dopo l’omicidio-suicidio. Umana pietà e tanta stima

Commerciante ucciso nel Varesotto: fermato un uomo | Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava dopo l'omicidio

Trump pronto a mettere al bando gli antifascisti come terroristi interni degli Usa dopo l’omicidio Kirk; L’omicidio di Charlie Kirk | la guerra di Israele all’America e al mondo intero l' attivista ucciso dai sionisti per mandare un messaggio a Trump; Charlie Kirk Tyler Robinson scherzò dopo l’omicidio | E’ stato un mio sosia.

Trump: "Catturato il presunto assassino di Kirk". Ecco chi è l'uomo protagonista del video diffuso dall'Fbi - Il presidente ha precisato che 'ha igito da solo, non è parte di una rete'. Lo riporta notizie.tiscali.it

Omicidio Kirk, preso un 22enne: ha confessato. Trump: “Spero nella pena di morte” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Kirk, preso un 22enne: ha confessato. Riporta tg24.sky.it