Dopo l' omicidio di Charlie Kirk rafforata la protezione per i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini

Innalzata la vigilanza ai vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Inalterata quella per la premier Giorgia Meloni, già ai massimi livelli. La misura, si apprende da fonti qualificate, è stata presa in una riunione oggi in prefettura a Roma, nel corso della quale è stato deciso di sensibilizzare l’attuazione o aumentare il livello dei servizi di tutela di alcune personalità istituzionali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Omicidio Di Veroli, dopo 31 anni riaperte le indagini. Verranno analizzati alcuni reperti

Tor Vergata, l’inchiesta per omicidio colposo dopo la lite e i pugni in sala operatoria: il paziente è morto

Gaia Pagliuca, morte dopo l’estrazione di un dente: tre dentisti indagati per omicidio colposo

Trump: Gli Antifa terroristi. Robinson al compagno su Kirk: “Ne avevo abbastanza del suo odio” - Trump minaccia revoca licenze tv: il 97% è contro di me; Charlie Kirk e il seme dell’odio; Gli Stati uniti dopo l’omicidio Kirk. Verso il punto di non ritorno.

dopo omicidio charlie kirkRafforzata la scorta per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’omicidio di Kirk negli Usa - In seguito alla circolare emanata venerdì scorso dal Viminale che disponeva 'un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio' dopo l'omicidio di Charl ... Secondo quotidiano.net

dopo omicidio charlie kirkDopo l’omicidio di Charlie Kirk innalzato il livello della scorta per Meloni, Salvini e Tajani - Innalzato il livello della scorta per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, a seguito dell'uccisione ... Si legge su fanpage.it

