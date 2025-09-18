Dopo l'omicidio di Charlie Kirk innalzato il livello della scorta per Meloni Salvini e Tajani

18 set 2025

Innalzato il livello della scorta per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, a seguito dell'uccisione dell'attivista conservatore americano Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Fanpage.it

