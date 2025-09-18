Dopo le zampette di gatto recise in strada a Verolengo spunta la carcassa di una mucca tagliata a metà

Due settimane dopo e la storia si ripete. Siamo sempre a Verolengo, dove la carcassa di una mucca è stata trovata su una strada fuori dal centro abitato. L’animale era tagliato in due e privo delle gambe posteriori. È l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente a denunciare l’accaduto, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

