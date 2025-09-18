Un secondo incendio è divampato nel pomeriggio di oggi tra Parete e Giugliano, a distanza di nemmeno due ore da quello che ha interessato uno stabilimento nell’area industriale ASI. Una densa nube nera si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza e dai comuni limitrofi. Dopo incendio in zona Asi, rogo tossico tra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Dopo incendio in zona Asi, rogo tossico tra Giugliano e Parete: nube nera si alza verso il cielo