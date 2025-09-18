Rho (Milano), 18 settembre 2025 – Dopo il Leoncavallo ora tocca alla Fornace di Rho? Pare proprio di sì. Ad annunciare lo sgombero sono proprio gli attivisti del centro sociale che dal 2018 si trova in un ex deposito Eni di via Risorgimento, nella frazione Mazzo di Rho. “ Fornace è di nuovo sotto attacco: da quanto abbiamo appreso Eni, proprietaria dell’area attuale sede del centro sociale, ha richiesto lo sgombero presentando istanza di sequestro preventivo dell’immobile nei giorni immediatamente successivi allo sgombero del Leoncavallo - si legge in un comunicato - Si tratta della seconda istanza presentata nell’ultimo anno, la prima non è stata accolta, durante il quale la ‘multinazionale di stato’ biocida ha intensificando gli sforzi per rientrare in possesso dell’ex deposito che occupiamo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo il Leoncavallo tocca alla Fornace: il centro sociale verso lo sgombero