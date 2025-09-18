Dopo 50 anni via la vecchia pavimentazione | arriva l' asfalto nuovo nel piazzale Don Bosco

Foggiatoday.it | 18 set 2025

Sono stati completati nei tempi previsti i lavori di rifacimento del manto stradale nel piazzale Don Bosco, uno spazio pubblico molto utilizzato dai residenti del quartiere Candelaro, che da anni richiedevano una nuova pavimentazione stradale in sostituzione di quella obsoleta esistente, segnata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

