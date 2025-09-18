Dopo 50 anni via la vecchia pavimentazione | arriva l' asfalto nuovo nel piazzale Don Bosco
Sono stati completati nei tempi previsti i lavori di rifacimento del manto stradale nel piazzale Don Bosco, uno spazio pubblico molto utilizzato dai residenti del quartiere Candelaro, che da anni richiedevano una nuova pavimentazione stradale in sostituzione di quella obsoleta esistente, segnata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - anni
Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni
Rpg cult classic ritorna dopo 21 anni con un restyling emozionante
Sherlock stagione 5: risposta definitiva dalla star dopo 8 anni di attese
L'attrice, dopo 15 anni lontana dalla tv, torna con Balene, insieme a Carla Signoris. Una serie che racconta l'amicizia tra due donne,, le pulsioni sentimentali e le emozioni che non cambiano col passare del tempo - X Vai su X
98 anni fa nasceva un attore di nome ! Un artista amatissimo da intere generazioni, che con la sua indimenticabile serie del ? ha unito persone di ogni età, appassionando ancora oggi, decenni dopo la pr - facebook.com Vai su Facebook
Morena Mazzocco, la mamma travolta da un’auto dopo aver accompagnato il figlio a scuola: muore a 50 anni dopo due giorni di agonia; Chiude dopo oltre 50 anni una delle più prestigiose scuole di danza di Roma; Secondo gli interior designer, questi sono i 12 oggetti da non tenere a casa dopo i cinquant'anni.
Licenziata da Yoox dopo 23 anni: «Mandata via con una videochiamata. Ho un mutuo, non dormo più. Ci trattano come pupazzi» - Con la voce rotta, Viorica Pirtac, 50 anni, racconta a La Repubblica il suo licenziamento dopo ... Come scrive msn.com
Chiude lo Ials: «Affitto insostenibile». Dopo 50 anni addio alla scuola di danza al Flaminio. Rossella Brescia: «È la mia porta dei sogni» - L’affitto insostenibile, la mancanza di fondi pubblici, i danni della grave crisi affrontata durante la pandemia di Covid- Segnala roma.corriere.it