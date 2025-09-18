donne libere rossana campo a little lucy

LUCIGNANA "Sabato, alle 17, imperdibile appuntamento nel giardino della magica "Libreria Sopra la Penna di Lucignana". Vi aspetto amiche e amici toscani e oltre". Così l’autrice Rossana Campo dal suo profilo personale lancia l’incontro, l’ultimo in programma nella quinta edizione del festival letterario "Little Lucy" di Lucignana, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, dove presenterà il suo libro " Libere e un po’ bastarde ", casa editrice Bompiani. Con settembre arriva, infatti, la conclusione dell’edizione estiva del Festival e con questa anche i primi bilanci. "Siamo molto soddisfatti per come sono stati accolti i nostri appuntamenti programmati con attenzione e cura e, soprattutto, per la partecipazione e l’entusiasmo con cui il pubblico ha accompagnato questa quinta edizione fino dal suo inizio, che è stato l’8 giugno scorso – commentano gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

