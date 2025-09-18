Donne biciclette e diritti | a Bari torna la Women Bike Ride

Domenica 21 settembre, Bari si unirà per il quarto anno consecutivo alla Women Bike Ride (WBR), l’iniziativa internazionale che coinvolge simultaneamente numerose città in Italia e in Europa. Una pedalata urbana, festosa e inclusiva, promossa e guidata da donne, ma aperta alla partecipazione di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: donne - biciclette

A Ortona la biciclettata e la presentazione del libro "La strada si conquista.Donne,biciclette e rivoluzioni".

Donne in Bici e Micromobilità - facebook.com Vai su Facebook

Ragioniamo con @velo_marco di mondiali ed europei donne: i percorsi molto duri strizzano l'occhio a @ElisaLongoB che potrebbe correrli entrambi. @Federciclismo #bicipro #ciclismo https://bici.pro/news/donne/mondiali-europei-straordinari-vista-longo-bor - X Vai su X

Donne, biciclette e diritti: a Bari torna la Women Bike Ride 1 settembre 2025; Bici & Radici - La bottega del verde e dei pedali.

Bari, accordo tra Gens Nova e Crocerossine d'Italia per la tutela di donne e minori - Un protocollo d’intesa tra Gens Nova e l’associazione Crocerossine d’Italia è stato firmato a Bari per rafforzare la tutela delle fasce più deboli della società, in particolare donne e minori vittime ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

"Donne Meridiane", l'azione urbana e artistica di Jasmine Pignatelli a Bari - "Donne Meridiane": in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, l'azione urbana di Jasmine Pignatelli dedicata a 10 donne che hanno lasciato il segno. Come scrive affaritaliani.it