Donnarumma preso di mira da alcuni tifosi del Napoli | episodio controverso all'Etihad

Champions League, Manchester City-Napoli: cori beceri contro il portiere del Manchester City, Gigio Donnarumma. Triplice fischio allEtihad Stadium con il Napoli di Antonio Conte che cade al debutto contro il Manchester City di Pep Guardiola. Le reti di Haaland e Doku hanno deciso la partita, indirizzata dall’espulsione di capitan Giovanni Di Lorenzo. Nonostante le molteplici difficoltà, gli azzurri si sono resi pericolosi in un’occasione con Sam Beukema. Poco prima di rimanere in 10, infatti, l’ex difensore del Bologna si è reso protagonista di un colpo di testa che ha impegnato seriamente Gigio Donnarumma, alla prima in Champion League con la sua nuova maglia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Donnarumma preso di mira da alcuni tifosi del Napoli: episodio controverso all’Etihad

