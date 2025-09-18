Donna truffata da finti agenti a Catania arrestato anche un minorenne | così hanno organizzato il raggiro

Due catanesi, tra cui un minorenne, arrestati a Messina per truffa aggravata ai danni di un'anziana: inganno con finto carabiniere.

