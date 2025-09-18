donald trump nel regno unito massima sicurezza a windsor

Massima sicurezza a Windsor, con un'imponente presenza di polizia dislocata attorno al Castello di Windsor, mentre è al secondo giorno la visita di Stato del presidente Donald Trump nel Regno Unito. Le forze di polizia sono dislocate ovunque, anche su furgoni e motociclette. Tutto questo, secondo i residenti locali, starebbe causando una congestione del traffico nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

