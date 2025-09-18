Donald Trump nel Regno Unito massima sicurezza a Windsor

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massima sicurezza a Windsor, con un'imponente presenza di polizia dislocata attorno al Castello di Windsor, mentre è al secondo giorno la visita di Stato del presidente Donald Trump nel Regno Unito. Le forze di polizia sono dislocate ovunque, anche su furgoni e motociclette. Tutto questo, secondo i residenti locali, starebbe causando una congestione del traffico nella zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

donald trump nel regno unito massima sicurezza a windsor

© Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump nel Regno Unito, massima sicurezza a Windsor

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Trump nel Regno Unito in visita di Stato: il presidente Usa a Windsor da re Carlo III; Trump, la visita di Stato a Londra con Melania: la parata in carrozza, il pranzo con la famiglia reale e il vertice con Starmer. Il...; Regno Unito: Trump incontra il premier Starmer - La diretta.

donald trump regno unitoTrump a re Carlo: "Legame eterno Usa-Regno Unito". In arrivo investimenti miliardari - I dettagli verranno discussi oggi nell'incontro tra il primo ministro ... Secondo iltempo.it

donald trump regno unitoTrump nel Regno Unito in visita di Stato: il presidente Usa a Windsor da re Carlo III - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump nel Regno Unito in visita di Stato: il presidente Usa a Windsor da re Carlo III ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Regno Unito