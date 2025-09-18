Donald Trump nel Regno Unito ma quanto costa la visita?
(Adnkronos) – Un grande successo, nonostante i costi senza dubbio considerevoli. In altre parole, un investimento: non è ancora chiaro quanto costerà la visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito ai contribuenti di Sua Maestà, ma se la spesa dovesse essere soltanto vicina (ma la supererà di certo) ai circa 500mila euro stanziati . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Accoglienza regale per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania al Castello di Windsor mercoledì sera per la cena di Stato in occasione della seconda visita ufficiale del leader americano in Gran Bretagna. Al banchetto, al quale ha pre - facebook.com Vai su Facebook
La principessa di Galles ha accolto il presidente Donald Trump e la moglie Melania sfoderando le sue carte beauty vincenti centellinandole nel corso dei vari impegni previsti in agenda - X Vai su X
Trump nel Regno Unito in visita di Stato: il presidente Usa a Windsor da re Carlo III; Trump, la visita di Stato a Londra con Melania: la parata in carrozza, il pranzo con la famiglia reale e il vertice con Starmer. Il...; Regno Unito: Trump incontra il premier Starmer - La diretta.
Donald Trump nel Regno Unito, ma quanto costa la visita? - In altre parole, un investimento: non è ancora chiaro quanto costerà la visita di Stato di Donald Trump nel Regno Unito ai contribuen ... Come scrive adnkronos.com
Trump a re Carlo: "Legame eterno Usa-Regno Unito". In arrivo investimenti miliardari - I dettagli verranno discussi oggi nell'incontro tra il primo ministro ... Si legge su iltempo.it