Donald Trump, durante la sua visita di stato in Inghilterra, ha annunciato tramite Truth Social l’intenzione di designare Antifa come “organizzazione terroristica”. Trump ha definito Antifa “un disastro malato, pericoloso e radicalmente di sinistra”, sollecitando indagini approfondite sui suoi finanziatori. Questa dichiarazione segue l’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, evento che ha inasprito il dibattito politico e le tensioni tra destra e sinistra negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, in particolare tramite il vice capo dello staff Stephen Miller, ha promesso di smantellare quella che definisce una “vasta rete terroristica nazionale” di sinistra, accusata di fomentare la violenza politica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Donald Trump mette Antifa sotto accusa e nella lista nera dei terroristi