Donald Trump mette Antifa sotto accusa e nella lista nera dei terroristi
Donald Trump, durante la sua visita di stato in Inghilterra, ha annunciato tramite Truth Social l’intenzione di designare Antifa come “organizzazione terroristica”. Trump ha definito Antifa “un disastro malato, pericoloso e radicalmente di sinistra”, sollecitando indagini approfondite sui suoi finanziatori. Questa dichiarazione segue l’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, evento che ha inasprito il dibattito politico e le tensioni tra destra e sinistra negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, in particolare tramite il vice capo dello staff Stephen Miller, ha promesso di smantellare quella che definisce una “vasta rete terroristica nazionale” di sinistra, accusata di fomentare la violenza politica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Il presidente americano Donald Trump è arrivato al Castello di Windsor, dando il via alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. L'elicottero Marine One del presidente è atterrato nel giardino privato recintato della tenuta di Win
Show di Kimmel cancellato da Abc dopo le frasi su Kirk. E Trump applaude alla decisione della Disney; Trump designa il gruppo Antifa come una delle organizzazioni terroristiche principali; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk.
