Donald Trump mette Antifa sotto accusa e nella lista nera dei terroristi

Cultweb.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump, durante la sua visita di stato in Inghilterra, ha annunciato tramite Truth Social l’intenzione di designare Antifa come “organizzazione terroristica”. Trump ha definito Antifa “un disastro malato, pericoloso e radicalmente di sinistra”, sollecitando indagini approfondite sui suoi finanziatori. Questa dichiarazione segue l’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, evento che ha inasprito il dibattito politico e le tensioni tra destra e sinistra negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, in particolare tramite il vice capo dello staff Stephen Miller, ha promesso di smantellare quella che definisce una “vasta rete terroristica nazionale” di sinistra, accusata di fomentare la violenza politica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

donald trump mette antifa sotto accusa e nella lista nera dei terroristi

© Cultweb.it - Donald Trump mette Antifa sotto accusa e nella lista nera dei terroristi

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Show di Kimmel cancellato da Abc dopo le frasi su Kirk. E Trump applaude alla decisione della Disney; Trump designa il gruppo Antifa come una delle organizzazioni terroristiche principali; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk.

donald trump mette antifaTrump propone di designare Antifa come gruppo terroristico: analisi e implicazioni - Scopri le reazioni e le implicazioni della proposta di Trump su Antifa: un'analisi approfondita e le conseguenze politiche. Riporta notizie.it

donald trump mette antifaUnderstanding Trump's Designation of Antifa as a Terrorist Group - Cosa potrebbe significare la designazione di Antifa come organizzazione terroristica da parte di Trump per il futuro? Scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Mette Antifa