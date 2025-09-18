Donald Trump lascia Windsor e Carlo III oggi l' incontro con Starmer

Windsor, 18 set. (askanews) - Seconda ed ultima giornata della visita di Donald Trump nel Regno Unito. Dopo la cena di gala a Windsor, Re Carlo III saluta il presidente americano che ha trascorso la notte nel castello reale con la first lady Melania, e che si diriga verso la residenza di campagna del primo ministro britannico Chequers, dove sarà ospitato da Keir Starmer. Il presidente Usa è stato tenuto rigorosamente lontano dal pubblico (e dalle contestazioni). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Donald Trump lascia Windsor e Carlo III, oggi l'incontro con Starmer

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

La principessa di Galles ha accolto il presidente Donald Trump e la moglie Melania sfoderando le sue carte beauty vincenti centellinandole nel corso dei vari impegni previsti in agenda - X Vai su X

Il presidente americano Donald Trump è arrivato al Castello di Windsor, dando il via alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. L'elicottero Marine One del presidente è atterrato nel giardino privato recintato della tenuta di Win - facebook.com Vai su Facebook

Trump lascia Windsor e omaggia Carlo d'Inghilterra: Un grande gentiluomo e un grande re; Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e Camilla: imponente picchetto d'onore e cena di gala; Re Carlo alla cena con Trump a Windsor: «Uniti nel sostenere l’Ucraina».

Starmer riceve Trump ai Chequers con stretta mano e cornamuse - Il premier britannico Keir Starmer ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump nella residenza di campagna dei Chequers per il vertice bilaterale tra i due leader ... Scrive ansa.it

Trump a Windsor da Carlo, accolto come un re. Il giro nella carrozza reale, è polemica. Il presidente a Kate: «Sei bellissima» - E' stata la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna. Riporta ilmessaggero.it