Donald Trump gioisce per la sospensione di Jimmy Kimmel | Ora tocca ai perdenti Seth Meyers e Jimmy Fallon

Il Presidente degli Stati Uniti ha accolto con piacere la decisione della ABC di sospendere il Late Show del popolare conduttore americano e ora spera che anche i superstiti facciano la stessa fine Il presidente Donald Trump ha applaudito la decisione della ABC di sospendere a tempo indeterminato le nuove puntate del Jimmy Kimmel Live! dopo che il conduttore aveva fatto dei commenti sull'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk che sono stati giudicati "insensibili". "Ottime notizie per l'America: il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato CANCELLATO", ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Donald Trump gioisce per la sospensione di Jimmy Kimmel: "Ora tocca ai perdenti Seth Meyers e Jimmy Fallon"

