Donald Trump designa Antifa il gruppo antifascista di estrema sinistra come un’organizzazione terroristica
‘Antifa’, abbreviazione di ‘antifascisti’, è un termine generico che indica e racchiude gruppi militanti di estrema sinistra, e non è riferito a un’entità singola. Si tratta di gruppi che si contrappongono ai fascisti e ai neonazisti, in particolare nel corso di manifestazioni di piazza. Donald Trump vuole designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come una della maggiori organizzazioni terroristiche. Lo annuncia lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, raccomandando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali” La Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli su come intenda etichettare come organizzazione terroristica quello che è nei fatti un movimento decentralizzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
Le foto del banchetto di Stato offerto da re Carlo in onore di Donald Trump #trump #recarlo #17settembre #banchetto - X Vai su X
Il presidente americano Donald Trump è arrivato al Castello di Windsor, dando il via alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. L'elicottero Marine One del presidente è atterrato nel giardino privato recintato della tenuta di Win - facebook.com Vai su Facebook
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica; Trump designa Antifa come organizzazione terroristica; Trump designa il gruppo Antifa come una delle organizzazioni terroristiche principali.
Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica - (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la designazione del movimento Antifa – antifascista di estrema sinistra – come organizzazione terroristica. askanews.it scrive
Usa, Trump designerà ‘Antifa’ come organizzazione terroristica - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che intende designare il movimento 'Antifa' come "organizzazione terroristica di primo piano". Da msn.com