Donald Trump designa Antifa il gruppo antifascista di estrema sinistra come un’organizzazione terroristica

‘Antifa’, abbreviazione di ‘antifascisti’, è un termine generico che indica e racchiude gruppi militanti di estrema sinistra, e non è riferito a un’entità singola. Si tratta di gruppi che si contrappongono ai fascisti e ai neonazisti, in particolare nel corso di manifestazioni di piazza. Donald Trump vuole designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come una della maggiori organizzazioni terroristiche. Lo annuncia lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, raccomandando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali” La Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli su come intenda etichettare come organizzazione terroristica quello che è nei fatti un movimento decentralizzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

