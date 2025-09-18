Donald Trump designa Antifa il gruppo antifascista di estrema sinistra come un’organizzazione terroristica

Metropolitanmagazine.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antifa’, abbreviazione di ‘antifascisti’, è un termine generico che indica e  racchiude gruppi militanti di estrema sinistra, e non è riferito a un’entità singola. Si tratta di gruppi che si contrappongono ai fascisti e ai neonazisti, in particolare nel corso di manifestazioni di piazza. Donald Trump vuole designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come una della maggiori organizzazioni terroristiche. Lo annuncia lo stesso presidente Usa sul suo social Truth, raccomandando che “coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo in linea con i più alti standard legali” La Casa Bianca non ha fornito ulteriori dettagli su come intenda etichettare come organizzazione terroristica quello che è nei fatti un movimento decentralizzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

donald trump designa antifa il gruppo antifascista di estrema sinistra come un8217organizzazione terroristica

© Metropolitanmagazine.it - Donald Trump designa Antifa (il gruppo antifascista di estrema sinistra) come un’organizzazione terroristica

In questa notizia si parla di: donald - trump

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump

Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein

Usa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica; Trump designa Antifa come organizzazione terroristica; Trump designa il gruppo Antifa come una delle organizzazioni terroristiche principali.

donald trump designa antifaUsa, Trump designa Antifa come organizzazione terroristica - (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la designazione del movimento Antifa – antifascista di estrema sinistra – come organizzazione terroristica. askanews.it scrive

donald trump designa antifaUsa, Trump designerà ‘Antifa’ come organizzazione terroristica - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che intende designare il movimento 'Antifa' come "organizzazione terroristica di primo piano". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Donald Trump Designa Antifa