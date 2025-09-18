Donald Trump dà una pacca sulla schiena a re Carlo III il gesto illegale infrange una regola rigidissima | Il Sovrano non si tocca - VIDEO

18 set 2025

Trump accompagna re Carlo III con un'amichevole pacca sulla spalla mentre fanno alcuni gradini, tuttavia il gesto è considerato una violazione dell'etichetta: il re non può essere toccato se il contatto non è prodotto da un'iniziativa del sovrano Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

donald trump d224 una pacca sulla schiena a re carlo iii il gesto illegale infrange una regola rigidissima il sovrano non si tocca video

© Ilgiornaleditalia.it - Donald Trump dà una pacca sulla schiena a re Carlo III, il gesto "illegale" infrange una regola rigidissima: "Il Sovrano non si tocca" - VIDEO

Donald Trump dà una pacca sulla schiena a re Carlo III il gesto illegale viola una regola rigidissima | Il Sovrano non si tocca - VIDEO.

Donald Trump rompe il protocollo: pacca sulle spalle della Regina Elisabetta durante il bachetto - Durante il banchetto ufficiale organizzato in suo onore a Buckingham Palace, Donald Trump ha messo la mano dietro

Windsor, Trump ispeziona il picchetto d'onore con re Carlo - Carrozze dorate, valletti in livrea, castelli, cavalli bianchi, una scenografia sfarzosa per la visita di Stato del presidente Donald Trump nel Regno Unito, ospite insieme a Melania di re Carlo III e

