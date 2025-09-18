Donald Trump dà una pacca sulla schiena a re Carlo III il gesto illegale infrange una regola rigidissima | Il Sovrano non si tocca - VIDEO
Trump accompagna re Carlo III con un'amichevole pacca sulla spalla mentre fanno alcuni gradini, tuttavia il gesto è considerato una violazione dell'etichetta: il re non può essere toccato se il contatto non è prodotto da un'iniziativa del sovrano Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
La principessa di Galles ha accolto il presidente Donald Trump e la moglie Melania sfoderando le sue carte beauty vincenti centellinandole nel corso dei vari impegni previsti in agenda - X Vai su X
Il presidente americano Donald Trump è arrivato al Castello di Windsor, dando il via alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. L'elicottero Marine One del presidente è atterrato nel giardino privato recintato della tenuta di Win - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump dà una pacca sulla schiena a re Carlo III il gesto illegale viola una regola rigidissima | Il Sovrano non si tocca - VIDEO.
Donald Trump rompe il protocollo: pacca sulle spalle della Regina Elisabetta durante il bachetto - Durante il banchetto ufficiale organizzato in suo onore a Buckingham Palace, Donald Trump ha messo la mano dietro ... Secondo leggo.it
Windsor, Trump ispeziona il picchetto d'onore con re Carlo - Carrozze dorate, valletti in livrea, castelli, cavalli bianchi, una scenografia sfarzosa per la visita di Stato del presidente Donald Trump nel Regno Unito, ospite insieme a Melania di re Carlo III e ... Lo riporta lastampa.it