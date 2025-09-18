Trump, al castello di Windsor, ha avuto il trattamento reale che sognava e nell’abbondanza si sa, si corre anche il rischio di strafare. Il presidente americano ha vissuto la sua giornata da re accompagnato dal (vero) sovrano britannico che, per la festa di mercoledì, a denti stretti ha messo in scena tutto lo sfarzo di cui la corona è capace, senza lesinare su nulla. Nel pomeriggio, seduti all’aperto ed in balia di vento, pioggerella e freddo autunnale, il presidente americano ed i suoi ospiti hanno assistito ad una interminabile parata delle forze armate di terra, aria e mare, la banda militare inglese ed americana ed il sorvolo delle Red Arrows (il maltempo ha impedito quello degli F 35). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump da Re Carlo: prima dice a Kate “sei raggiante e in salute”, poi fa finta che Harry non esista. E Melania non toglie il cappello a falde larghe neanche dentro Windsor