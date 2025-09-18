Dona rene alla figlia a oltre 80 anni il medico | L’anzianità non deve essere vista come fattore di esclusione
A più di 80 anni dona un rene alla figlia. È successo all’ospedale Santa Maria della misericordia di Udine, dove nelle scorse settimane è stato portato a termine un trapianto renale da donatore vivente in una coppia padre-figlia del Friuli-Venezia Giulia. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale spiega che l’aspetto particolare di questo trapianto è l’età del donatore. L’uomo ultraottantenne, accertate le condizioni favorevoli per eseguire l’operazione, ha potuto donare il proprio organo alla figlia, garantendole un futuro. L’Asufc informa inoltre che entrambi i pazienti hanno seguito un decorso clinico post-intervento regolare e la funzionalità renale della donna è ora buona e stabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
