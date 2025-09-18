Don Giusto in mezzo alla bufera | cittadini tra proteste minacce e una petizione di solidarietà

Un momento delicato per don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio, al centro di polemiche e tensioni che nelle ultime settimane hanno assunto tre diverse sfaccettature: le dichiarazioni del sindaco Rapinese, le minacce ricevute e infine la nascita di una petizione di solidarietà online.Le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: giusto - mezzo

Settembre è il momento giusto per ripartire… ma con il mezzo giusto! Da Clinica della Moto trovi 50cc e 125 di ogni tipo, per ogni stile e personalità… Promozioni attive Pagamenti personalizzati Tanti modelli già in pronta consegna! Che tu stia torna - facebook.com Vai su Facebook

San Raffaele, bufera su don Verzétre milioni e mezzo spariti all'estero.

Don Giusto in mezzo alla bufera: cittadini tra proteste, minacce e una petizione di solidarietà - Critiche del sindaco, messaggi intimidatori e raccolte firme: il parroco di Rebbio al centro di tensioni e iniziative contrapposte ... Secondo quicomo.it