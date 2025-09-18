Dominio e rimonta per la Roma femminile 0-2 allo Sporting | la Champions è realtà

Capitale concentrata sul derby di domenica a pranzo, ma le prime buone notizie della settimana arrivano da una Roma femminile che regala un tardo pomeriggio da sogno per tutti i sostenitori giallorossi. Ciò che serviva in Portogallo era un’impresa, una prestazione da grande squadra che ribaltasse l’1-2 del Tre Fontane, e proprio questo si è avverato: 0-2 sul campo dello Sporting e rimonta completata per le ragazze di Rossettini, che vincendo il match di ritorno dell’ultimo turno preliminare si guadagna il tanto agognato accesso alla fase a campionato di Women’s Champions League. Tantissime le giallorosse sugli scudi a livello individuale, da una Veje che ha arato la fascia ad una Van Diemen insuperabile in difesa, passando per il metronomo Rieke ed una onnipresente Greggi, ma ciò che merita risalto è la prestazione collettiva: un vero e proprio dominio della Roma femminile, per possesso palla, pressing e occasioni create, e il punteggio poteva essere decisamente più rotondo al fischio finale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

