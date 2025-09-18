Domenico Sepe e la sua nuova scultura per Papa Francesco con il legno del naufragio

Il maestro Domenico Sepe, scultore napoletano di profonda sensibilità artistica e spirituale, firma "Franciscvs- Miserando atque eligendo", una scultura monumentale ed unica al mondo dedicata a Papa Francesco. Alta circa due metri e realizzata in bronzo con la tecnica della cera persa, l'opera incarna la visione di una Chiesa in cammino, umile e compassionevole, fedele.

