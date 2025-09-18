Domenica 21 settembre torna il Lungomare Fest

Il Lungomare Fest torna domenica 21 settembre con un ricco ventaglio di iniziative sul litorale, che sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 10 alle 19. La giornata, inserita nel programma nazionale di SportCity Day promossa dall’omonima fondazione, vedrà Catania tra le 150 città italiane. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 settembre; 'Milano Green Week 2025', oltre 200 eventi in città a tutela dell'ambiente; Gubbio: domenica 21 settembre torna Run For You Color 2025.

domenica 21 settembre tornaDomenica 21 settembre torna il Biella Motor Day - La terza edizione del raduno dinamico organizzato dalla Biella Motor Team vedrà sfilare supercar e auto sportive lungo un percorso panoramico tra i borghi e le bellezze del territorio biellese ... Scrive tuttosport.com

domenica 21 settembre tornaBergamo, sabato 20 e domenica 21 settembre torna la «Millegradini» - Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025, a Bergamo, torna, con la 15a edizione, la «Millegradini», camminata culturale tra le vie della città. Come scrive ecodibergamo.it

