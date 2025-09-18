D olce, corposo e mai banale: il prugna è il frutto cromatico più ricercato dell’Autunno-Inverno 20252026. Una sfumatura vellutata di tendenza che dopo aver conquistato le passerelle oggi veste la maglieria, accende gli accessori, sostituisce il rosso negli outfit da sera e si fa alternativa chic al nero nei cappotti. Vestirsi a colori: cinque combinazioni non scontate da provare a 50 anni X Leggi anche › Doppio tono, fascino unico. Le décolleté bicolore si rinnovano (e seducono) nell’autunno 2025 Rischio di indigestione? Al contrario: dal quotidiano all’occasionwear, il color prugna si rivela l’ingrediente più versatile e raffinato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dolce, corposo e mai banale. I must-have e gli abbinamenti da provare, per assaporare la tinta più intensa della stagione